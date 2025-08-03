Судаков пояснює, чому випав з основи Арди Турана, Очеретько неприємно здивував – зірку Шахтаря сватають в Реал недарма
"Футбол 24" розібрав до найменших дрібниць матч кваліфікації Ліги Європи між Шахтарем та Бешикташем, який завершився перемогою "гірників" (2:0).
Донецький Шахтар впевнено пройшов Бешикташ у другому раунді кваліфікації Ліги Європи під керівництвом нового тренера Арди Турана.
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Після 4:2 у Стамбулі в умовному домашньому поєдинку в Кракові гірники розібралися із турками 2:0. Що цікаво, у стартовому складі не знайшлося місця для Георгія Судакова, який до приходу у клуб Турана вважався незамінним гравцем основи.
Магію, як і в першому матчі творили бразильські легіонери, які долучилися до всіх шести забитих голів за підсумком двох зустрічей.
Наступний суперник гірників – грецький Панатінаїкос, з яким гірники зустрінуться уже 7 серпня.