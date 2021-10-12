"А вам сподобався пенальті? Читав в інтерв'ю деяких експертів, що зараз футбол змінився, втратив видовищність. Ми з Бондаренком захотіли додати видовищності, задоволення для уболівальників. Звичайно, хотілося забити гол. Якби забили – про це б говорили. Як то кажуть, від любові до ненависті – один крок.

Шедевр та піжонство гравців Шахтаря у відеоогляді поєдинку Україна U-21 – Фарерські острови U-21

Ми хотіли отримати задоволення. Так, в цей раз не вийшло, але раніше виходило. Думаю, навіть якщо не забили, не можна на цьому зупинятися. Наступного разу заб'ємо. Ми вирішили це зробити давно. Ми давно вже це робили в клубі, хотіли повторити. Домовилися давно вже. У цій грі про це не думали. Я на Бондаренка подивився, він сказав: "Давай".

Що Ротань сказав? Я ж кажу: від любові до ненависті – один крок. Тренер трохи напхав. Звичайно, я розумію тренерів, для них важливий результат. Потім вони почали хвилюватися через результат, 1:0 рахунок, ні туди ні сюди. Для них, звичайно, це хвилюючий момент. Але, думаю, коли він охолоне, то зрозуміє нас. Зрозуміє і пробачить.

Важко було проти Фарер, тому що ніяк не могли забити гол. Вони дуже сильно закрились. Ми розуміли, що будь-яка їхня контратака призведе до небезпечного моменту. Ми володіли м'ячем, створили достатньо моментів, але їх треба реалізовувати. Треба працювати над реалізацією в першу чергу", – заявив Судаков у коментарі каналу "Футбол".

Україна U-21 здобула перемогу над Фарерськими островами – піжонство та марнотратство завадили влаштувати розгром