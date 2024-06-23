"Щодо чуток про трансфер, що про мене кажуть – я не звертаю на це уваги, готуюсь максимально до кожного матчу, все залежить виключно від мене. Зараз я ставлюсь до цього з холодною головою. Сенсу себе продавати немає.

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Футбол – командна гра. Я не з тих футболістів, який може обіграти половину команди, як Мессі, або як Михайло Мудрик, який може оббігти футболістів. Мені потрібно грати тільки на команду.

Якщо хтось подумав після першого туру, що я граю на себе – це хибна думка. Якщо я в якихось моментах взяв ініціативу на себе, пробив чи віддав передачу, то я просто ухвалив таке рішення. Можливо воно помилкове. Я не можу сказати, що я граю на себе чи продаю себе", – поділився Судаков на прес-конференції УАФ.

Додамо, що Георгій ще не відзначався результативними діями на Євро-2024. Шанс покращити статистику хавбек матиме 26 червня у грі проти Бельгії, в якій Україна побореться за вихід у плей-офф турніру.

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