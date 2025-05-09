Чудова гра півзахисника Шахтаря Георгія Судакова не залишилася без уваги в Європі.

Sofascore опублікувала список гравців з найвищим рейтингом в європейських чемпіонатах. Перше місце дісталося Шакірі та Дьокерешу, які мають 8,01 балів.

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Третю сходинку закріпив за собою півзахисник Шахтаря Георгій Судаков з результатом у 7,92 бала. Поряд з лідером "гірників" перебуває ще один українець – Олексій Паламарчук.

Воротар Інгульця проводить феноменальний сезон. В його доробку 9 "сухих" матчів та відбив шість поспіль пенальті.

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