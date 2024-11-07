Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков опинився одразу в двох командах тижня за підсумками 4-го туру Ліги чемпіонів.

Судаков став героєм матчу Шахтар – Янг Бойз, в якому відзначився голом та асистом. Це відзначили статистичні портали Whoscored та Sofascore.

Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу

За підсумками 4-го туру Ліги чемпіонів Георгій потрапив у символічні збірні від обох ресурсів. Відзначимо, що Судаков такий не один: Меньян, Фламінго, Тіллман, Рафінья, Луїс Діас, Дьокереш та Куленовіч також потрапили до обох команд.

Зауважимо, що Георгій провів 16 матчів за Шахтар у цьому сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 8 голами та 3 асистами.

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