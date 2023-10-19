"Взаємозв’язок на полі з Михайлом Мудриком? Усі знають, наскільки якісним футболістом він є, це гравець Челсі. Чудово, що він почав грати в складі, вийшов на новий рівень, трохи адаптувався.

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Дуже радий за нього, за те, що він забив дебютний гол за національну збірну. Сподіваюся, надалі він буде забивати ще більше", – цитує Судакова прес-служба УАФ.

До слова, і Мудрик, і Судаков забили дебютні голи за збірну України під час жовтневих матчів. Георгій відзначився у воротах Північної Македонії, а Михайло – Мальти.

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