"Грузія – це хороша команда, хороша збірна, в якої дуже якісні футболісти. Перша гра показала, наскільки вони технічні в атаці.

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Ми розуміємо, наскільки ця гра важлива для нас, будемо готуватися до неї. Спробуємо зробити все, щоб досягнути позитивного результату.

Я в Шахтарі живу з грузином в кімнаті – з Азаровим. Він каже, що на стадіоні в Батумі буде неймовірна атмосфера. Також спілкувалися з Гочолейшвілі (нині виступає в оренді в Копенгагені, – прим.), жартували. Він хоче результату для своєї збірної", – сказав Судаков у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, дуель між Грузією та Україною відбудеться в Батумі на AdjaraBet Arena 16 листопада. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Перша гра між командами завершилась мінімальною перемогою команди Сергія Реброва.

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