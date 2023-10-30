"Чи відчуваю, що Ребров мені довіряє? Так, відчуваю. Звичайно, коли ти граєш під його керівництвом всі матчі в складі, майже без замін то, звичайно, ти розумієш, що тобі довіряють. І я сподіваюся, що виправдовую цю довіру.

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Відмінності Шевченка та Реброва? Напевно, Сергій Станіславович більше такий емоційний, більше живий в плані роботи з командою. Постійно хоче щось підказати, проводить теорію, сам розказує, показує, більше живе цим ділом.

А Андрій Миколайович, напевно, більш стриманий – це те, що я пам'ятаю. І більше якраз його помічники працювали, а він вже окремо якісь свої деталі вносив і показував щось. Не відмовлюсь від слів, що Шевченко мене не так сильно навчив? Не відмовляюсь. Я вже казав, що він просто більш стриманий був. На той момент, коли я поїхав в збірну, то до мене ставилися не як до основного футболіста і на мені не робили якийсь акцент.

Мені щось розказували, показували, але, скажімо так, я не був головною ціллю Андрія Миколайовича, щоб він мені щось доніс. Так, щось підказував, щось показував, але я не можу сказати, що прям якийсь внесок був", – поділився Судаков у інтерв'ю Sportarena.

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