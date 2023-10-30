Судаков порівняв методики роботи Шевченка та Реброва у збірній України
Півзахисник збірної України Георгій Судаков розповів, як йому працювалось під керівництвом Андрія Шевченка та Сергія Реброва.
"Чи відчуваю, що Ребров мені довіряє? Так, відчуваю. Звичайно, коли ти граєш під його керівництвом всі матчі в складі, майже без замін то, звичайно, ти розумієш, що тобі довіряють. І я сподіваюся, що виправдовую цю довіру.
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Відмінності Шевченка та Реброва? Напевно, Сергій Станіславович більше такий емоційний, більше живий в плані роботи з командою. Постійно хоче щось підказати, проводить теорію, сам розказує, показує, більше живе цим ділом.
А Андрій Миколайович, напевно, більш стриманий – це те, що я пам'ятаю. І більше якраз його помічники працювали, а він вже окремо якісь свої деталі вносив і показував щось. Не відмовлюсь від слів, що Шевченко мене не так сильно навчив? Не відмовляюсь. Я вже казав, що він просто більш стриманий був. На той момент, коли я поїхав в збірну, то до мене ставилися не як до основного футболіста і на мені не робили якийсь акцент.
Мені щось розказували, показували, але, скажімо так, я не був головною ціллю Андрія Миколайовича, щоб він мені щось доніс. Так, щось підказував, щось показував, але я не можу сказати, що прям якийсь внесок був", – поділився Судаков у інтерв'ю Sportarena.
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