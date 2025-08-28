Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков продовжить кар'єру в лісабонській Бенфіці, повідомляє авторитетне видання Record.

Повідомляється, що сума трансферу складе 30 мільйонів євро, що стане рекордним придбанням у історії Бенфіки. Для порівняння, попередній рекорд належав бразильському півзахиснику Рішару Ріосу, придбаному за 27 мільйонів євро.

Донецький клуб також отримає додаткові бонуси за голи Судакова та певний відсоток від його подальшого продажу, що буде закріплено в контракті.

28 серпня футболіст проведе свій останній матч за Шахтар (проти Серветта в ЛК, – прим.) попрощається з командою, після чого наступного дня вирушить до Лісабона для медогляду та підписання контракту з Бенфікою.

Минулого сезону Судаков провів 37 матчів за Шахтар, забив 15 голів і зробив шість результативних передач, ставши одним із ключових гравців команди.

