Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков назвав пріоритетний для себе чемпіонат.

– Якщо прийде запрошення з Жирони, ти погодишся туди поїхати грати? Якщо вони скажуть: "Ми готові заплатити 50 млн доларів".

– Напевно, погоджуся. Вони наступний рік гратимуть у Лізі чемпіонів. Ну тут таке, складне питання.

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– А якщо буде, наприклад, пропозиція зі всіх п'яти топ-чемпіонатів, і вибір буде за тобою – у який чемпіонат підеш?

– Напевно, найвищий рівень – це Англія. Але Іспанія подобається", – сказав Судаков у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Жирона йде у турнірній таблиці Ла Ліги на третій сходинці, набравши 62 очки. За основу каталонців нині виступають Артем Довбик та Віктор Циганков, а Дмитро Мельніченко захищає кольори другої команди "біло-червоних".

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