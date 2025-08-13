Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков ще може поїхати з чемпіонату України до кінця літа.

Наполі тривалий час вів перемовини з Шахтарем щодо трансферу Георгія Судакова. Утім, неаполітанці не змогли задовольнити вимоги "гірників".

Шахтар – Панатінаїкос: де дивитись матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Вест Хем цікавився українцем, навіть робив запит щодо умов угоди, щоправда, подальшого розвитку перемовин не відбулося. Як повідомляє Ніколо Скіра, Бенфіка, за яку виступає Анатолій Трубін, відновила інтерес до Георгія Судакова. "Орли" ще в травні звертали свою увагу на українського півзахисника.

Судаков – вихованець Шахтаря. Загалом за клуб він зіграв у 145 матчах, в яких забив 35 голів та віддав 25 асистів. Transfermarkt оцінює Георгія в 32 мільйони євро. Контракт гравця з Шахтарем чинний до 2028 року.

Варто зауважити, Бенфіка обіграла Ніццу за сумою двох матчів Ліги чемпіоні та продовжує боротьбу за потрапляння за основної стадії турніру.

Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час