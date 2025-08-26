Брентфорд здолав Астон Віллу в матчі 2-го туру АПЛ (1:0), а одним з головних рушіїв цього результату став Єгор Ярмолюк. Український хавбек не відзначався результативними діями, але його працьовитість допомогла здобути важливі 3 очки. Цікаво, що за матчем спостерігала 55-річна супермодель Клаудія Шиффер, а Єгор цим матчем випередив Сергія Реброва за кількістю поєдинків у АПЛ – ця гра стала 60-ю для Ярмолюка.

Бенфіка зробила пропозицію щодо Судакова – клуб Трубіна намагається збити ціну

Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки Арсенала на матч проти Лідса, що лише підтверджує – Мікель Артета не розраховує на українця. Уже є інформація, що захисника хоче підписати Порту, але зарплата Зінченка стає серйозною перешкодою. Також згадувався інтерес Фенербахче.

Ілля Забарний просидів у запасі матч ПСЖ проти Анже, а після гри команда прощалась з Джанлуїджі Доннаруммою. Показово, що українець відійшов подалі від російського воротаря Матвія Сафонова, хоча деякі ЗМІ стверджують про теплі робочі стосунки між гравцями. Цікаво, що росіянина могли продати цього літа, однак він відмовляється покидати клуб. А Георгій Судаков зацікавив Бенфіку, яка вже зробила пропозицію Шахтарю щодо трансферу. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".