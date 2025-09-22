Судаков отримав право зіграти в перенесеному матчі Бенфіки – офіційний дозвіл від ліги
Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков все-таки зможе взяти участь у перенесеній грі першого туру чемпіонату Португалії.
Бенфіка запросила роз'яснення щодо права Георгія Судакова зіграти в матчі проти Ріу Аве, повідомляє O JOGO.
Судаков став шостим українцем, який забив гол в чемпіонаті Португалії
Португальська ліга офіційно дозволила українцю бути в заявці "орлів" на перенесену гру першого туру. Аналогічне право отримав інший новачок Бенфіки Доді Лукебакіо, який завершив своє відновлення після травми.
Нагадаємо, що матч Бенфіка – Ріу Аве відбудеться 23 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.
