Судаков отримав нагороду найкращому бомбардиру Шахтаря – минулого року теж переміг українець
14 липня 15:30 - Читати іншою мовою
Хавбек донецького Шахтаря Георгій Судаков отримав пам'ятну нагороду за виступи у минулому сезоні.
Судакову вручили нагороду "Найкращий бомбардир сезону" в Шахтарі, повідомляє прес-служба клубу.
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У сезоні 2024/25 український півзахисник став найрезультативнішим гравцем клубу, Георгій забив 15 м’ячів у 37 матчах (13 голів в УПЛ та 2 – у Лізі чемпіонів).
До слова, минулого сезону приз "Найкращий бомбардира" Шахтаря отримав нападник Данило Сікан.
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