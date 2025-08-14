Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков знову опинився у сфері інтересів Наполі, Ювентуса та Бенфіки.

Як повідомляє Europa Calcio, Наполі відновив інтерес до 22-річного півзахисника Шахтаря Георгія Судакова та готується активізувати переговори. Конкуренцію неаполітанцям складають Ювентус і Бенфіка, яка також розглядала українця, але поки не вжила жодних конкретних дій.

Судаков отримав шанс покинути Шахтар – гранд з українцем у складі відновив інтерес

Як зазначає джерело, вік та технічний профіль 22-річного півзахисника роблять його ідеальним варіантом для амбіцій Наполі.

Очікується, що найближчими днями Наполі зробить нові кроки для досягнення угоди з Шахтарем. Чемпіон Італії продовжує активно працювати над підписанням Георгія Судакова, розглядаючи його трансфер як одну з ключових цілей у проекті реконструкції команди. Керівництво клубу усвідомлює, що Шахтар не відпустить одного зі своїх лідерів без серйозних фінансових аргументів – угода потребуватиме значних інвестицій як у трансферну суму, так і в зарплату гравця.

На гравця також претендують Бенфіка та Ювентус. Однак, за даними португальської преси, Судаков не є пріоритетом для Бенфіки цього літа, і жодних контактів із Шахтарем наразі не було.

Ювентус, зі свого боку, уважно стежить за ситуацією та готовий включитися у боротьбу за гравця збірної України, якщо з’явиться сприятливий момент.

Контракт футболіста з Шахтарем чинний до літа 2028 року, а трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро. Цього сезону Судаков уже провів 7 офіційних матчів, п’ять із яких – у кваліфікації Ліги Європи та віддав одну результативну передачу.

