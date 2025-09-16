Сьогодні, 16 вересня, Бенфіка у рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів приймає Карабах. Матч розпочався о 22:00.

Бенфіка – Карабах: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ за участю трьох українців – Судаков у особливій ролі

Український хавбек Георгій Судаков та голкіпер Анатолій Трубін вийшли у стартовому складі, а саме екс-півзахисник Шахтаря віддав асист на перший гол португальців уже на 6-й хвилині. Георгій подав із кутового, і Барренчеа завершив стандарт українця – 1:0!

Вже на 16-й хвилині Георгій знову відзначився асистом! Судаков точно віддав пас у штрафний на Павлідіса, і той, підігнавши м’яч ближче до воріт, легко відправив його у сітку суперника – 2:0.

Судаков ніби народився заново: Бенфіка наважилася на революцію – нереальний трансфер з прицілом на ЛЧ