Бенфіка офіційно оголосила про перехід Георгія Судакова з Шахтаря. У складі лісабонського клубу Судаков гратиме під 10-м номером. Раніше під цим номером виступали легенда світового футболу Еусебіо, нинішній президент Руй Кошта та Пабло Аймар.

Бенфіка та Шахтар домовилися про оренду Георгія Судакова на сезон 2025/26 за 6,75 мільйона євро. Обов'язковий пункт викупу контракту в Шахтаря становить ще 20 мільйонів і 250 тисяч. Бонуси за вдалі виступи можуть збільшити вартість трансферу на 5 млн євро. Крім того, донецький клуб отримає 25% від майбутнього продажу гравця, але цю частку можна знизити до 15% за додаткові 6 мільйонів.

22-річний хавбек є вихованцем донеччан і дебютував у першій команді у 2020 році. За цей час він провів 146 матчів, забив 33 голи та зробив 19 асистів. У Бенфіці вже виступає Анатолій Трубін.

