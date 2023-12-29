"На перше місце я поставив Олександра Зубкова, який є одним з лідерів сучасного Шахтаря. Другий – Артем Довбик. Він хоч і виступав в нашому чемпіонаті лише до літа, але цього йому вистачило, щоб знову претендувати на перемогу в референдумі.

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Третім, на мій погляд, був ще один мій одноклубник — Артем Бондаренко, з яким завжди приємно виходити на футбольне поле. Як в клубі, так і збірній", – розповів Зубков в інтерв'ю порталу Zbirna.com.

Нагадаємо, Зубков і Бондаренко є одноклубниками Георгія Судакова в Шахтарі, а Довбик на початку сезону перебрався до Жирони з СК Дніпро-1, де став найкращим бомбардиром минулого сезону УПЛ.

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