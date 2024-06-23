"Хто для мене є прикладом для наслідування? Напевно, на моїй позиції зараз Кевін де Брюйне.

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В історії збірної України? Руслан Ротань. Я більше нікого не знаю. Жартую. Я просто не пам'ятаю, в мене з голови одразу вилітає. Зінченко, звичайно. І хай буде Коля Шапаренко. Я просто не пам'ятаю, хто раніше грав", – сказав Судаков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Георгій зіграв в обох матчах збірної України на Євро-2024: у матчі з Румунією (0:3) він вийшов в основі і був замінений на Руслана Маліновського на 83-й хвилині, а у поєдинку зі Словаччиною (2:1) провів на полі весь поєдинок. Результативними діями 21-річний хавбек не відзначався.

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