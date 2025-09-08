Мало який ще клуб так любить українських футболістів. Усе почалося з Яремчука, далі прийшов Трубін. І ось тепер Судаков – людина, яка найбільше з усіх хотіла тут опинитися. Футболіст, який розумів, що це ледь не останній шанс, аби не прокиснути в лізі, далекій від найкращих стандартів Європи. УПЛ засмоктує своїх гравців, які всі чомусь мріють виключно про трансфер у топ-клуби. Зараз це все ж міняється. І про Судакова реально можна говорити, що він мріяв перейти в Бенфіку. Небагато футболістів говорили про неї як про клуб, що змусив відчути себе, наче заново народився. Безсумнівний гранд Португалії, як Шахтар в Україні. Однак не топ-чемпіонат і такі ж невисокі шанси виграти Лігу чемпіонів, хоча й значно більше виходів у пізні стадії плей-офф.

Фанати лісабонських "орлів" навіть трохи дивуються такому космічному захвату Георгія. Вважають, що трансфер одного із найперспективніших гравців Європи, який довго спокушав клуби з Італії та Англії, є приголомшливим успіхом. Більше для їхнього улюбленого клубу, ніж навіть для самого гравця. Багато про що говорить і 10 номер, під яким тут грали Еусебіу, Руй Кошта, Ісаяш, Шалана, Аймар. Хоча останній власник Кокчю точно не виправдав усіх надій – турок, зрештою, безславно покинув клуб, посварившись з нинішнім тренером Бруно Лаже прямо під час матчу Клубного чемпіонату світу.

Чому так? Звісно, не через виступи в чемпіонаті України. Вболівальники Бенфіки вважають, що Судаков є перевіреним брендом, який показав себе насамперед на рівні Ліги чемпіонів. Нарізка його дій проти Барселони, очевидно, переважує всі голи з асистами в УПЛ. Щось у цьому є. Цікавий момент. У минулому сезоні Судаков мав вищу цінність передач, які впливають на можливість команди забити гол, в ЛЧ, ніж в УПЛ. Причому в кілька разів! Те саме стосується й очікуваних асистів. Чітка ознака того, що Георгій не завжди міг пересилювати себе в чемпіонаті. Типовий і Шахтар, який на головний єврокубок завжди та в усі часи мав більше мотивації.

З Пушічем, це все зіграло зрештою, злий жарт. Команда не пробилася б в ЛЧ навіть якби від УПЛ було 2 путівки у кваліфікацію. Жарти скінчилися. І для "гірників", і для Судакова. Георгій приходить на такому рівні довіри, що може навіть на початку вплинути на зміну тактики Бруно Лаже з двома форвардами, вважає португальська A Bola. Водночас тамтешні журналісти настільки високо оцінюють потенціал 23-річного українця, що вірять в його адаптацію у всіх основних системах наставника Бенфіки: 4-3-3, 4-2-3-1 та 4-4-2.

Десятий номер накладає свій відбиток. За замовчуванням, Судакова чекають ближче до атаки, під центрфорвардом. Там, до слова, менше конкуренції, ніж на інших позиціях у центрі поля. Українець наразі майже не має там особливих суперників, якщо не враховувати зовсім молодих талантів. Десятий номер у схемі 4-2-3-1, від якої Лаже відвернувся через зрив трансферів Алмади та Фелікса. Схожі функції у 4-3-3. Ліворуч на фланзі у тактиці 4-4-2 з Павлідісом та Івановічем на вістрі, що є менш імовірним. Швидше вже ліва вісімка з Енцо Барренечею в ролі опорника та Ріосом праворуч у центрі півзахисту. Судаков доводив свій потенціал креативного лідера, потрапляючи у топи гравців до 23 років, які виконували найбільше розрізних і розумних передач за спини. Також показав себе як атакувальний хав з найбільшою кількістю пасів у фінальній третині. Поруч зіркові імена з топ-ліг: Вірц, Мусіала, Беллінгем, Фермін Лопес, Суле, Палмер, Педрі.

Бенфіка вже давно не була такою щедрою на трансферному ринку. Навіть враховуючи традиційно вигідні продажі на 97 мільйонів євро, 105,55 млн інвестицій вражають уяву. При цьому понад 20 мільйонів уже закладені на наступне літо для обов'язкового викупу контракту Судакова – наразі Шахтар отримає менш ніж 7 за оренду. Порту скупився на рекордні для себе 94,35 млн, Спортінг витратив смішні 68,8 млн, враховуючи втрату Дьокереша та плюсовий баланс у майже 60 мільйонів. Параметри, які можна зрозуміти суто за останніми результатами у майже 10-річній ретроспективі. Після серії з чотирьох поспіль чемпіонств, яка завершилася у 2017 році, Бенфіка виграла тільки 2 чемпіонати з 8. Для прикладу, Порту та Спортінг за цей період завоювали по 3 золота.

Ще один показовий момент. Судаков за цікавих обставин отримав те, про що Мудрик так мріяв з перших днів у Челсі та збірній України. Статусний десятий номер був ініціативою клубу. Йому писали про вільну культову цифру ще до трансферу. Георгій не вірив до кінця. Коли спортивний директор Бенфіки Руй Браш приїхав на матч Шахтаря в Женеву і сторони уклали всі домовленості, функціонер сказав, що має сюрприз для українця. Президент Руй Кошта грав під 10 номером і не кожному міг би його дати, але саме Судакову наважився довірити з легкою душею. Повага і віра, від якої в голові може добряче закрутитися.

Це ілюзія, що "Джорджі" матиме багато часу на адаптацію та помилки. До Судакова просто захмарні вимоги й очікування просто зараз. У ньому бачать людину, яка покриє простір в обороні та дасть круті результативні внески попереду. Щонайменше на рівні бунтівного Кьокчю, який набив 19+22 за 98 матчів у клубі. Забивав у кожному третьому матчі ЛЧ 2024/25 у команді, що не без шансів вилетіла від Барселони в 1/8 фіналу та розносила Атлетіко з Ювентусом на Основному етапі. Звісно, Бенфіка на папері сильніша команда за Шахтар, де були менші цифри, але чи вдасться гравцю, якого совали то на 8, то на 10 номер у попередні сезони, вдовольнити весь цей діапазон очікувань?

Фернандо Валенте, який тренував Георгія та Мудрика в молодіжці Шахтаря, зробив дуже серйозну рекламу в португальських ЗМІ. Обох українців з непростими трансферними сагами об'єднують рішучість та лідерські якості, яких на цьому рівні в Україні бачили мало. Він відзначає, що майже всі тренери захоплюються креативністю талановитих гравців, але на практиці обирають командних і слухняних гравців, які дотримується плану на гру. "Я захоплююся "сміливими, божевільними гравцями, які змінюють гру". Навчав багатьох Талантів, але із Судаковим та Мудриком це було чисте задоволення. Бо, окрім того, що вони були чудовими друзями, мали амбіції стати найкращими гравцями. Попри свою креативність, вони працювали більше за інших і хотіли вчитися", – пригадує Валенте.

Португальський тренер додає, що Судаков здатен додати те, чого Бенфіці бракувало – когось креативнішого в останній третині поля, але треба створити оптимальні умови, а не вимагати від хавбека всього і зразу: "Він має дуже сильний зв'язок з м'ячем, налаштовує гру у вузьких просторах, використовує центр поля та дуже добре визначає останній момент – чи то ударом, чи пасом. Судаков може змінити ситуацію, граючи під нападником або №10, якщо м'яч досягає цього простору. Бенфіка повинна створювати ситуації для нього, щоб він міг приймати м'яч, не опускаючись так низько, щоб його отримати".

Хлопчик, якого знайшли у клубі Сокіл Брянка на Луганщині, перебрався до харківського Металіста, коли йому було тільки 12. А вже 15-річний Судаков опинився в Шахтарі. Дебют припав на 5-зіркову історичну перемогу над Реалом у Мадриді. Судаков, якому ледь виповнилося 18, побігав хвилин 10, але як же важливого матчу! Натхненний Кевіном де Брюйне і великий фанат Луки Модріча. Хлопець, який хоче творити та готовий брати на себе відповідальність. Слово все тому ж Валенте: "Георгій не боїться володіти м’ячем, а завжди його хоче. Ми намагалися грати в позиційний футбол, і решта команди йшла за ним, бо він мав ініціативу, щоб змінити ситуацію".

Набір навичок, які дозволяли йому адаптуватися до різних тактичних систем, і мозок, який міг їх обробляти. Любов до книг, що стає все рідшим явищем у сучасному світі. Блискучий стиль, техніка удару й пасу, але й розуміння гри. Його також вирізняв професіоналізм. Судаков знав, що потрібно нарощувати м’язи, тому пріоритетом був спортзал. Він хотів, щоб обидві ноги були робочими, тому працював над своєю слабшою. Коли почав пробиватися в головну команду, бразильці дивувалися його якостям і комфорту гри разом.

Поганий виступ України на Євро-2024 в Німеччині частково охолодив інтерес, який тільки зростав щосезону. Заважали й захмарні вимоги Шахтаря. Схоже, Судаков має менші очікування та стриманішу самооцінку. Навчений непростим досвідом Мудрика. Готовий виходити на новий рівень і доводити, що останній спад – більше про психологію та мотивацію, ніж про те, що досягнув стелі та вже не здатен розвиватися. A Bola очікує від нього щось середнє між де Брюйне та Меддісоном і навіть трошки Фодена. Ця стартова планка – космос. Однак португальські ЗМІ усвідомлюють, що на полі все значно складніше, ніж у теорії на папері: "Його талант незаперечний. Зірка. Але у футболі є багато змінних".

