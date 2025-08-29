Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков залишився в Женеві після матчу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій з Серветтом (2:1), повідомляє Tribuna.

Судаков завершив трансфер у Бенфіку – українець отримає легендарну "десятку" Еусебіу та Руя Кошти

Як повідомлялося раніше, найближчим часом українець стане гравцем Бенфіки. Вартість трансферу становить 27 мільйонів євро, до яких додаються бонуси у розмірі 5 мільйонів та понад 20% від суми наступного продажу.

22-річний Судаков є вихованцем донецького клубу. З 2020 року він провів за першу команду 146 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 19 результативних передач.

