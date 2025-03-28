Судаков назвав ідеальний чемпіонат для свого прогресу – зірка Шахтаря обрав ще дві топ-першості, де хоче себе спробувати
Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков розповів, яку країну вважає ідеальною для свого професіонального розвитку.
"Італія справді здається мені ідеальною для розвитку, особливо, для мого стилю гри. Серія А – це ліга, де велику увагу приділено тактиці, техніці, командній грі, і я впевнений, що міг би там ще більше прогресувати. Крім того, там чудова футбольна культура, фантастичні вболівальники, історичні клуби – це середовище, яке мотивує зростати.
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Але якщо говорити про країну для життя і розвитку загалом, то вибір складний. Я розглядав би також Велику Британію – Прем’єр-ліга є, мабуть, найсильнішим чемпіонатом світу, де футбол найшвидший, найінтенсивніший, а конкуренція просто божевільна. Грати там – це виклик, який хочеться прийняти.
Іспанія теж цікава – там технічний футбол, ідеальні умови для атакувальних гравців, а ще клімат, який дещо комфортніший для життя. Та якщо бачити не тільки футбол, а й місце, де хотілося б жити в майбутньому, то важко сказати.
Зараз для мене найголовніше – кар’єра, можливість розвиватися і грати на найвищому рівні. А де це буде – покаже час. Звісно, найбільше мрію, щоб грати в мирній Україні. Це мій дім, і я завжди буду ним пишатися, незалежно від того, в якій країні виступатиму в майбутньому", – поділився Судаков у інтерв'ю виданню Insider.
Нагадаємо, що нещодавно поновились чутки щодо інтересу до Георгія з боку Наполі. У нинішньому сезоні Судаков провів 28 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Його чинний контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року.