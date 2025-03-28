"Італія справді здається мені ідеальною для розвитку, особливо, для мого стилю гри. Серія А – це ліга, де велику увагу приділено тактиці, техніці, командній грі, і я впевнений, що міг би там ще більше прогресувати. Крім того, там чудова футбольна культура, фантастичні вболівальники, історичні клуби – це середовище, яке мотивує зростати.

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Але якщо говорити про країну для життя і розвитку загалом, то вибір складний. Я розглядав би також Велику Британію – Прем’єр-ліга є, мабуть, найсильнішим чемпіонатом світу, де футбол найшвидший, найінтенсивніший, а конкуренція просто божевільна. Грати там – це виклик, який хочеться прийняти.

Іспанія теж цікава – там технічний футбол, ідеальні умови для атакувальних гравців, а ще клімат, який дещо комфортніший для життя. Та якщо бачити не тільки футбол, а й місце, де хотілося б жити в майбутньому, то важко сказати.

Зараз для мене найголовніше – кар’єра, можливість розвиватися і грати на найвищому рівні. А де це буде – покаже час. Звісно, найбільше мрію, щоб грати в мирній Україні. Це мій дім, і я завжди буду ним пишатися, незалежно від того, в якій країні виступатиму в майбутньому", – поділився Судаков у інтерв'ю виданню Insider.

Нагадаємо, що нещодавно поновились чутки щодо інтересу до Георгія з боку Наполі. У нинішньому сезоні Судаков провів 28 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Його чинний контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року.

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