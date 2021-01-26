"Головне – не позитивний результат, а наша гра, адже ми зараз працюємо на зборах. Ніяке тренування не замінить матч, незалежно від суперника. Найважливіше – побудова нашої гри і виконання всіх вимог тренера. Ми багато працюємо над пресингом, контролем м'яча, завершенням. Переносити те, що тренуємо, на футбольне поле – головне завдання.

Шедеври Корнієнка та Степаненка у відеоогляді матчу Шахтар – Сілекс – 4:1

Фізична форма? Це тільки перший збір – 50 відсотків. Після другого можна буде сказати, що набрали оптимальні кондиції. На зборах з такою інтенсивністю я ще не був. Думаю, цим, насамперед, і відрізняється перша команда від дублюючих складів. Можливо, тренування і короткі, без перегонів, але сам процес такий, що не встигаєш навіть подумати про відпочинок.

Концентрація завжди максимальна, потрібно віддавати себе повністю. Плюс це мій перший збір – всі колись через таке проходили. Молодий, хочеться довести, тому працюєш у два рази більше, ніж інші", – наводить слова Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Зазначимо, що "гірники" розбили Сілекс (4:1) в останньому матчі на першому зимовому зборі.

Шахтар розгромив Сілекс і завершив перший збір – шедеври Корнієнка та Степаненка подарували дебютну перемогу в 2021 році