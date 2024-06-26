"Гра з Бельгією дуже важлива, розуміємо, що навіть нічиєї для нас може бути недостатньо, тому зараз такий турнірний стан, що ти можеш бути або першим, або останнім. Ми можемо програти і вийти, а можемо зіграти внічию і не вийти, тому все дуже заплутано. Найголовніше, що зараз все залежить лише від нас, і ми, сподіваюся, покажемо свій максимум.

"Це 3-4 футболісти, через яких будується вся гра Бельгії": Судаков виділив найсильніших у складі суперника

Перші хвилини проти Словаччини були дуже важкими, тому з перших хвилин потрібно домінувати над Бельгією. Розуміємо, що це буде дуже складно проти такої зіркової збірної, але все в наших руках, ногах і насамперед у голові", – сказав Судаков у інтерв'ю прес-службі УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Україна – Бельгія: анонс матчу Євро-2024