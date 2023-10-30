Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вважає, що поки не готовий перейти у сильніший чемпіонат.

"Я не переріс рівень УПЛ. Артем Довбик минулого сезону забив понад 20 голів – от він переріс рівень чемпіонату та пішов на підвищення.

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У мене не така статистика, а у світовому футболі це зараз дуже важливо. Коли я вийду на новий рівень у цьому аспекті, тоді вже можна буде про щось говорити", – сказав Судаков в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, минулого сезоні Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи. Влітку форвард перебрався в Жирону, де також стабільно забиває. Судаков, звісно, має менше голів, адже грає у півзахисті. Втім, упевнена гра Георгія вже привернула увагу кількох топ-клубів Європи.

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