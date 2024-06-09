"Важко сказати, яка основна причина поразки. Напевно, десь втратили концентрацію при стандартах. Пропустили два швидкі м'ячі, а потім третій. Після такого важко оговтатися і зрівняти рахунок.

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Але ми показали гідну гру, хоча й усвідомлюємо, що результат важливий для всіх. Утім, ми готуємося до Євро й розуміємо, що матч був товариським. У першу чергу ми маємо підготуватися до стартового поєдинку з Румунією.

Щодо самої побудови нашої гри, то не можна сказати, що ми грали погано. Ключову роль зіграли два кутові. Коли на 30-й хвилині програєш – 0:3, вирівнятися важко.

У першому таймі поляки почали високо пресингувати, а в нас було багато втрат м'яча у простих ситуаціях. Думаю, нам потрібно було грати більш вертикально. Коли ж ми перебудувалися, то вже в першому таймі мали три хороші нагоди. Моменти стали з'являтися, коли ми почали грати їм за спину. У цих компонентах нам варто було додати відразу.

Попри нещодавнє пошкодження, я почуваюся майже готовим. Є ще декілька днів, потім – матч із Молдовою. Тоді вже, думаю, буду повністю готовим до поєдинку з Румунією", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, спаринг проти Молдови України зіграє 11 червня, а свій перший поєдинок на Євро-2024 проведе проти 17 червня проти Румунії.

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