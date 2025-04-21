Георгія Судакова вже тривалий час відправляють до Наполі, однак з'явився ще один претендент на українця – англійський Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, повідомляє GiveMeSport.

Шахтар може продати Судакова до кінця сезону – відомий топ-претендент і сума, яка перекриє навіть втрату ЛЧ

Зазначається, що "бджоли" нібито зробили Судакова головною трансферною метою на майбутнє літо, однак суттєво поступаються Наполі, який просунувся в перемовинах. Шахтар не відступає від заявленої суми – 52 млн фунтів (майже 60 млн євро). Сергій Палкін у коментарі виданню підтвердив, що клуб веде перемовини щодо потенційного продажу Георгія.

"Ми ведемо перемовини. Я не можу назвати суму, але думаю, що ми закриємо цю угоду на хороших умовах. Якщо не домовимося з цим клубом, буде інший. Я не переймаюся, адже Судаков – один з найкращих у світі на своїй позиції.

Він може переїхати до Італії чи Англії. У нас є контакти, є інтерес. Якщо ми не продамо його "сьогодні", це станеться "завтра". Це лише питання часу", – сказав Палкін у коментарі GMS.

До слова, Судаков зіграв за Шахтар у 34 матчах цього сезону в усіх змаганнях, записавши до свого активу 13 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює хавбека у куди більш скромні 32 млн євро.

Шахтар сенсаційно програв Колосу і "дарує" чемпіонство Динамо – VAR двічі зіграв проти "гірників", Велетень оформив 1+3