З місця в кар'єр. Моурінью не став втрачати ні хвилини, щоб почати працювати з Бенфікою. У четвер, 18 вересня, він підписав контракт з "орлами" і відразу ж провів тренування з новими підопічними. Серед інших на заняттях були українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

"Я помилився, коли очолив Фенербахче": Моурінью назвав турецький гранд клубом "не свого рівня"

"Особливий" керував сесією разом з 8 своїми помічниками. До його тренерського штабу увійшли асистенти Жоау Тральян, Педру Машаду, Рікарду Формозінью і Рікарду Роша, аналітики Роберту Мерелла і Рубен Соареш, тренер з фітнесу Антоніу Діаш і тренер воротарів Нуну Сантуш.

Варто зазначити, що Рікарду Роша і Нуну Сантуш вже були працівниками Бенфіки і входили до тренерського штабу Бруну Лаже.