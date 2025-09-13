"Прикра ситуація": тренер Бенфіки прокоментував приліт по будинку Судакова

Ми ведемо перегони з часом. Нам потрібні два типи часу. Павлідіс та Івановіч повернулися до гри, і грали разом близько 60 хвилин, практично ніколи не тренуючись разом. Судаков вийшов сьогодні на поле та грав 30 хвилин, практично не знаючи імен своїх партнерів по команді. Цій команді потрібен час. Ця команда була структурована та організована. Тепер нам потрібен час для тренувань.

Я тренер, відповідальність лежить на мені. Удари на полі роблять гравці, але головну роль відіграє тренер. Ось я тут. Відповідальність повністю на мені. Я нікого не захищаю, Ніко (Отаменді) не потребує захисту. Він взяв на себе цю відповідальність, але я вважаю за краще взяти її на себе", – наводить слова Лаже Record.

Нагадаємо, Бенфіка втратила перемогу над Санта-Кларою, пропустивши гол на 90-й хвилині матчу. Український півзахисник Георгій Судаков відіграв свій дебютний матч за "орлів", вийшовши на поле у другому таймі.

