Український новачок Бенфіки Георгій Судаков близький до свого першого виходу в стартовій одинадцятці португальської команди.

В матчі проти Карабаха в першому турі Ліги чемпіонів може дебютувати в основному складі Бенфіки Георгій Судаков, повідомляє Record.

Наставник "орлів" Бруну Лаже залишився незадоволеним деякими виконавцями Бенфіки у попередній грі проти Санта-Клари (1:1). Саме тому португальський фахівець готовий наважитись вперше випустити Судакова в стартовій одинадцятці лісабонців. Також очікується, що Анатолій Трубін займе місце у воротах в цьому матчі.

Домашня гра Бенфіки проти Карабаха відбудеться 16 вересня о 22:00. Трубін та Судаков можуть взяти реванш в азербайджанців після прикрої нічиєї збірної України в Баку (1:1) в рамках відбору до ЧС-2026.

