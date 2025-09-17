Хавбек Бенфіки Георгій Судаков офіційно записав до свого активу лише один асист у матчі проти Карабаха.

Вчора, 16 вересня, Бенфіка розпочала свій шлях у основному етапі Ліги чемпіонів поразкою від Карабаха з рахунком 2:3. У стартовому складі португальського клубу вийшли одразу двоє українців – Георгій Судаков та Анатолій Трубін.

Трубін та Судаков офіційно залишились без головного тренера після поразки в ЛЧ

Екс-хавбек Шахтаря вже на 6-й хвилині оформив результативну передачу з кутового, яку завершив точним ударом Барренчеа. Згодом, на 16-й хвилині, здавалося, що Судаков записав до свого активу ще один асист – після його пасу м’яч опинився у Павлідіса, який відправив його у ворота. Проте УЄФА офіційно не зарахував цю передачу українцю, адже перед голом м’яч торкався захисників Карабаха.

Таким чином, у дебютному матчі Ліги чемпіонів у складі Бенфіки Судаков має лише один асист.

