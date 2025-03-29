"Якщо ти мрієш стати професійним футболістом, то перше, що потрібно зрозуміти – це довгий і важкий шлях, який вимагає не тільки таланту, а й величезної роботи над собою. Талант – це добре, але він нічого не вартий без щоденної праці.

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Є багато обдарованих гравців, які не досягли нічого, бо не працювали над собою. Працюйте більше за інших, додавайте щодня, навіть коли немає сил або настрою", – сказав Судаков у інтервʼю INSIDER.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 28 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Його чинний контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року.

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