Судаков дав пораду футболістам-початківцям: "Багато обдарованих гравців не досягли нічого"
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився порадою для хлопців, які прагнуть вийти на його рівень.
"Якщо ти мрієш стати професійним футболістом, то перше, що потрібно зрозуміти – це довгий і важкий шлях, який вимагає не тільки таланту, а й величезної роботи над собою. Талант – це добре, але він нічого не вартий без щоденної праці.
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Є багато обдарованих гравців, які не досягли нічого, бо не працювали над собою. Працюйте більше за інших, додавайте щодня, навіть коли немає сил або настрою", – сказав Судаков у інтервʼю INSIDER.
До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 28 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Його чинний контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року.