Георгій Судаков прокоментував свій перехід з Шахтаря до Бенфіки, який може коштувати понад 30 мільйонів євро.

– Це неймовірний клуб з неймовірною історією. Для мене це крок уперед. З цією командою я можу зростати. Крім того, тут грає мій близький друг Анатолій Трубін. Найбільше я прагну виграти все з цим клубом. Звичайно, передусім – чемпіонат, і я думаю, що можу цього досягти з цією неймовірною командою.

– Ви говорите про титули. Чого ви сподіваєтеся досягти тут, у Бенфіці?

– Я хочу виграти чемпіонат, Кубок Португалії та пройти якомога далі в Лізі чемпіонів, кваліфікуючись до наступного етапу.

– Ви сказали, що розмовляли з Трубіним. Що він вам розповів про клуб?

– Так, я щодня розмовляв з Трубіним. Анатолій дуже щасливий тут, він чудовий професіонал, розповів мені про цей клуб і Прімейру, дуже хороший чемпіонат. Ми можемо зростати разом. Дуже радий бути тут і понад усе хочу зростати щодня, з цією командою, з цим клубом і з цим тренером. Також хочу сказати, що вболівальники неймовірні: я відчував це останніми днями у своєму Instagram та Twitter [X]. Це було неймовірно. Щиро дякую, мені дуже сподобалося.

– Як ти себе визначаєш на полі, з м'ячем?

– Я можу грати на всіх атакувальних позиціях, а також у півзахисті, на позиції 10-го номера. Але я також можу грати 8-го або 6-го номера. У Шахтарі я грав на лівому та правому фланзі, і для мене насправді немає значення, де я граю. Я просто хочу довести свою спроможність на полі.

– Яке послання ви хотіли б залишити вболівальникам Бенфіки?

– Як я вже казав, я хочу подякувати вам, бо я вже відчув підтримку цих фантастичних уболівальників. Я хочу зростати разом з уболівальниками та цією чудовою командою, – резюмував Судаков у коментарі прес-службі Бенфіки.

Нагадаємо, 30 серпня Бенфіка та Шахтар офіційно узгодили оренду Судакова на сезон 2025/26 за 6,75 мільйона євро. У контракті прописаний обов'язковий викуп ще за 20 мільйонів і 250 тисяч. Бонуси за вдалі виступи українця можуть збільшити вартість трансферу на суму до 5 млн євро. Крім того, Шахтар отримає 25% від майбутнього перепродажу гравця, але Бенфіка може зменшити цю частку до 15%, заплативши "гірникам" додаткові 6 мільйонів.

