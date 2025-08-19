– Які складнощі створив Верес для вас?

Голи Вінісіуса та Коноплі у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2

– Вони дуже добре оборонялися, особливо до 1-го гола. Дуже складно було, тому що вони в 5-6 у лінію проти нас грають, плюс важке сухе поле і погода. Все складається таким чином. Ще й Аліссон травмувався. Гра була дуже повільна, мало створили гольових моментів, але добре, що момент з кутовим, стандарт нас якраз врятував, ми на перерву пішли з рахунком 1:0, і у 2-му таймі, звичайно, нам було легше грати.

– Здалося, що у цій грі більше внаслідок стандартів шукали гольових нагод.

– Звичайно. Ми, по-перше, відпрацьовуємо це, і Містер нам каже, що 4 з 10 голів забиваються якраз зі стандартів. Ми сьогодні 2 стандарти забили, я вважаю, що ми можемо цей момент ще покращити і якраз це додасть нам більше впевненості, більше гольових моментів для нас буде.

– До цього останнім часом складалося, що непрості матчі були у Рівному, цього разу трошки легше. Здається, у Вереса було всього 1-2 гострі моменти. Думали про це взагалі?

– Знаємо, що завжди тут важко грати проти Вереса. Ми 2 матчі поспіль вже тут не вигравали. Я ж кажу, до 1-го голу була важка гра, було мало гольових моментів, якраз шукали десь зі стандартів моменти гольові, і нам пощастило, що так склалося. В принципі, вже під 2-й тайм було легше, але, я ж кажу, коли команди так закриваються, в 5-6 у лінію грають проти нас, то дуже складно.

Ми дивилися їхню гру з Динамо – там вони грали більш агресивно, більш відкрито, ніж з нами. Але такий футбол, треба звикати до нашого чемпіонату. В принципі, ми весь час грали так – і проти Епіцентра, і в якихось моментах проти Карпат, Вереса. Такі реалії, треба вчитися і виходити на новий рівень, щоб відкривати такі оборони, – цитує Судакова УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Шахтар в матчі 3 туру УПЛ обіграв Верес 2:0.

