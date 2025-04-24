– Наполі був близький до того, щоб придбати вас. Що ви відчули, дізнавшись про це?

– Так, я чув про інтерес Наполі і, чесно кажучи, був приємно вражений. Коли такий клуб звертає на тебе увагу, це приємне визнання твоєї роботи та прогресу. Тим більше, що ми говоримо про Італію, де високо цінується тактичний інтелект і якісні півзахисники. Це означає, що я йду в правильному напрямку.

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– Ви коли-небудь спілкувалися з Конте, можливо, через повідомлення?

– З Конте не було жодного особистого контакту, жодного повідомлення чи дзвінка. Працювати з такою людиною, як він, було б чудовою можливістю. Однак я завжди намагаюся зберігати спокій. Для футболіста важливо не втрачати концентрацію. Я в Шахтарі, і що б не трапилося, це (трансфер) станеться в потрібний момент. Якщо це буде Італія – чудово. Якщо інший чемпіонат – теж добре. Головне – прогресувати з кожним днем.

– Чи хотіли б ви, щоб Наполі повернувся до вашої кандидатури влітку? Чи, можливо, інші клуби, які стежили за вами, наприклад, Ювентус?

– Очевидно, що коли ви говорите про такі клуби, як Наполі чи Ювентус, це мрія будь-якого гравця. Я виріс, спостерігаючи за Серією А, я пам'ятаю великі матчі ваших команд, легендарних гравців, які там грали. Грати на тих стадіонах, перед тими вболівальниками – це щось особливе. Я ніколи не приховував цього – я хочу проявити себе у топ-лізі, проти найкращих. Але для мене важливо, щоб перехід відбувся в потрібний момент. Не просто "поїхати в Європу", а приєднатися до команди, де у мене буде реальний шанс грати, рости, бути важливою частиною проєкту, – сказав Судаков в інтерв'ю TuttoMercatoWeb.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що "гірники" ведуть перемовини з Наполі щодо можливого трансферу Георгія Судакова.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 22-річний хавбек провів 32 матчі за клуб, забив 13 голів та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 32 мільйони євро.

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