"Вийшли набагато впевненіше, ніж у першому матчі в Барселоні. Багато працювали для цього, розібрали гру і зрозуміли, що треба робити. Виправили помилки, скажімо так. В першу чергу треба було зіграти на нуль. А свої шанси ми завжди знайдемо. Так сьогодні й вийшло. Ми мало що дали зробити Барселоні. Данило Сікан забив неймовірний гол. Ми скористались цим і виграли цей матч

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Дуже важко виходити вперше проти такої команди, як Барселона. Трохи хвилюєшся. Але у другому таймі в Барселоні ми показали, що можемо грати. Ми здобули цей досвід у Барселоні. Напевно, другий тайм у Барселоні дав нам впевненість, що ми можемо грати. Сьогодні ми довели це, з перших хвилин почали грати у свою гру.

Звичайно, всі розуміють, що це Барселона. Було складно. Ми більше грали без м'яча. Але ми також демонстрували хороші моменти і здобули перемогу – це найважливіше", – цитує Судакова клубна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно переміг Барселону (1:0) в рамках четвертого туру группового етапу Ліги чемпіонів.

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