"Мені подобався Бражко в тому сезоні, особливо як він підійшов під рівень збірних і грав опорного півзахисника. Він перспективно, пріоритетно виглядав як руйнівник і як півзахисник, який міг і пробити з дальньої дистанції, і дати хороший пас нападнику. Виглядав досить цікаво, маю на увазі з точки зору перспективи.

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Судаков – хороший футболіст. Але я думаю, що він до серйозного клубу не дотягує. Я б йому бажав потрапити в якийсь клуб, як іде рекламна кампанія у його можливості, що його там всі хочуть. Але зараз не найкращий у нього стан і функціональний, і впевненості йому бракує.

Мені подобався Зубков у Шахтарі, який перейшов у Трабзонспор, по-моєму. Він потужний, з ударом, він злий. А решта гравців... Забарний – це перше місце серед українських футболістів", – сказав Кварцяний для ТаТоТаке.

До слова у поточному сезоні Георгій Судаков провів 35 матчів за Шахтар, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного гравця у 32 мільйони євро.

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