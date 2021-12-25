Суд зобов'язав Старріджа виплатити 30 тисяч доларів чоловіку, який знайшов його собаку
Колишній форвард Ліверпуля та збірної Англії Даніель Старрідж не планував виконувати свою обіцянку.
Інцидент трапився ще влітку 2019 року. Тоді собаку викрали з будинку Старріджа. Даніель опублікував оголошення в соціальних мережах із обіцянкою про винагороду у розмірі 30 тисяч доларів будь-кому, хто знайде тварину.
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Зрештою, карликового шпіца на прізвисько Луччі повернув футболісту музикант із Лос-Анджелеса Фостер Вашингтон. Проте Старрідж відмовився платити чоловіку, що знайшов собаку, обіцяну винагороду. Тоді Фостер Вашингтон подав до суду на англійця та виграв його, повідомляє ВВС.
До слова, у Старрідж у жовтні цього року став гравцем австралійського клубу Перт Глорі. Раніше він виступав за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Вест Бромвіч Альбіон та Трабзонспор. За збірну Англії провів 26 матчів та забив 8 м'ячів.
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