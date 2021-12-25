Колишній форвард Ліверпуля та збірної Англії Даніель Старрідж не планував виконувати свою обіцянку.

Інцидент трапився ще влітку 2019 року. Тоді собаку викрали з будинку Старріджа. Даніель опублікував оголошення в соціальних мережах із обіцянкою про винагороду у розмірі 30 тисяч доларів будь-кому, хто знайде тварину.

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Зрештою, карликового шпіца на прізвисько Луччі повернув футболісту музикант із Лос-Анджелеса Фостер Вашингтон. Проте Старрідж відмовився платити чоловіку, що знайшов собаку, обіцяну винагороду. Тоді Фостер Вашингтон подав до суду на англійця та виграв його, повідомляє ВВС.

До слова, у Старрідж у жовтні цього року став гравцем австралійського клубу Перт Глорі. Раніше він виступав за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Вест Бромвіч Альбіон та Трабзонспор. За збірну Англії провів 26 матчів та забив 8 м'ячів.

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