Суд закрив справу щодо звинувачення Роналду у згвалтуванні

Суд офіційно закрив розслідування у справі португальської зірки.

Про закриття справи зі звинувачення нападника Ювентуса Кріштіану Роналду у згвалтуванні повідомив Bloomberg.

Суд Лас-Вегаса отримав листа про добровільне припинення розгляду. При цьому не уточнюється, чи досягла сторона звинувачення домовленості з 34-річним футболістом.

Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення

Восени минулого року американська модель Кетрін Майорга заявила, що Роналду згвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009-го. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця, за мовчання вона отримала 375 тисяч доларів.

Реал відмовився від Неймара через секс-скандал – мадридці перемкнулися на Мбаппе

У 2018-му Майорга детально розповіла про все, у вересні поліція поновила справу.