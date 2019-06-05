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Суд закрив справу щодо звинувачення Роналду у згвалтуванні

10:44 592 Читать на русском
Суд закрив справу щодо звинувачення Роналду у згвалтуванні
Кріштіану Роналду / Reuters

Суд офіційно закрив розслідування у справі португальської зірки.

Про закриття справи зі звинувачення нападника Ювентуса Кріштіану Роналду у згвалтуванні повідомив Bloomberg.

Суд Лас-Вегаса отримав листа про добровільне припинення розгляду. При цьому не уточнюється, чи досягла сторона звинувачення домовленості з 34-річним футболістом.

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Восени минулого року американська модель Кетрін Майорга заявила, що Роналду згвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009-го. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця, за мовчання вона отримала 375 тисяч доларів.

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У 2018-му Майорга детально розповіла про все, у вересні поліція поновила справу.

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