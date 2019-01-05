Суд визнав Дегтярьова винним у скоєнні ДТП і оштрафував його на 340 грн

Форвард Олімпіка Максим Дегтярьов став винуватцем у скоєнні ДТП напередодні матчу проти Арсенала-Київ.

Дарницький районний суд міста Києва виніс рішення щодо інциденту, який трапився на парковці гіпермаркету "Ашан" наприкінці вересня.

Тоді нападник Олімпіка Максим Дегтярьов на своєму Porsche скоїв ДТП, в результаті якого було розбито чотири автомобілі. Дегтярьов покинув місце події, тому що поспішав на матч УПЛ проти Арсенала-Київ, в якому він забив гол.

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Згідно постанови суду, Дегтярьов і його адвокат проігнорували засідання. Тим не менш, це не завадило визнати нападника Олімпіка винним в адміністративному правопорушенні і оштрафувати його на 340 грн і стягнути судовий збір в розмірі 352 грн.