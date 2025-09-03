Судове засідання у справі Томаса Партея було перенесено. Півзахиснику Вільяреала пред'явлено звинувачення за п'ятьма епізодами зґвалтування, в тому числі з анальним проникненням, і одним епізодом сексуального насильства. За версією звинувачення, передбачувані злочини щодо трьох жінок були скоєні в особняку Партея в Лондоні і в готелі в іспанській Марбельї.

Ганець був звільнений під заставу. Суд мав розглянути справу 2 вересня. Як повідомляє Goal, розгляд справи було перенесено без пояснення причин. Партей постане перед судом Олд-Бейлі 15 вересня – за день до матчу Вільяреала з Тоттенхемом у Лондоні в 1-му турі загального етапу Ліги чемпіонів.

