Суд у справі Партея загадковим чином перенесено – він відбудеться за день до матчу ЛЧ
Півзахисник Вільяреала Томас Партей дізнається вердикт за звинуваченням у зґвалтуванні 15 вересня.
Судове засідання у справі Томаса Партея було перенесено. Півзахиснику Вільяреала пред'явлено звинувачення за п'ятьма епізодами зґвалтування, в тому числі з анальним проникненням, і одним епізодом сексуального насильства. За версією звинувачення, передбачувані злочини щодо трьох жінок були скоєні в особняку Партея в Лондоні і в готелі в іспанській Марбельї.
Ганець був звільнений під заставу. Суд мав розглянути справу 2 вересня. Як повідомляє Goal, розгляд справи було перенесено без пояснення причин. Партей постане перед судом Олд-Бейлі 15 вересня – за день до матчу Вільяреала з Тоттенхемом у Лондоні в 1-му турі загального етапу Ліги чемпіонів.
