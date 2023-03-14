Запісоцький одразу за Павелком отримав продовження відсторонення від роботи в УАФ рішенням Печерського суду Києва, повідомляє Football Hub. Термін відсторонення такий самий, як і в його боса – до 13-го травня 2023 року.

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Втім, офіційна сторінка УАФ у Facebook спростувала цю інформацію так само, як і щодо Андрія Павелка. "Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький не відсторонений від обійманої посади, він продовжує виконувати свої обов’язки. Вдруге роз'яснюємо: за підсумками засідання суду щодо "продовження" строку дії тимчасового "відсторонення" генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького з посади суддя "продовжив" такий строк до 13 травня.

Проте продовження де-юре та де-факто не відбулося. Рішення суду, яким уперше було частково задоволене клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Юрія Запісоцького, не набрало законної сили! Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції.

Тому наразі таке рішення не набуло чинності. Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький оскаржив попередню ухвалу суду. Апеляційний розгляд триває", – йдеться в повідомленні.

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