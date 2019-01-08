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Суд продасть 4 будинки Відаля через борг перед туристичним агентством

23:00 264 Читать на русском
Суд продасть 4 будинки Відаля через борг перед туристичним агентством
Артуро Відаль / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Артуро Відаль винен гроші туристичній агенції.

Суд Турину запустив процедуру арешту майна півзахисника Барселони Артуро Відаля в Італії. У чилійця відберуть 4 будинки, які будуть виставлені на акціон.

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Гроші, які будуть виручені з продажу будинків підуть на погашення боргу Відаля перед туристичною агенцією, повідомляє Marca.

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Відаль, який раніше виступав у Ювентусі, заборгував агентству 17 тисяч євро, разом з відсотками чилієць має повернути 18,5 тисяч євро туристичній фірмі, а також 12 тисяч євро на судові витрати.

Теги
Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона Іспанія
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