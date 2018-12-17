Суд постановив ДФС України отримати документи від ФФУ щодо фінансових операцій Динамо

Шевченківський районний суд Києва постановив Державній фіскальній службі України отримати документи, які знаходяться в ФФУ, стосовно фінансових операцій київського Динамо.

Державна фіскальна служба України за рішенням суду має отримати документи від ФФУ стосовно фінансових операцій Динамо, повідомляє офіційний сайт Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме:

- щодо трансферу Андрія Ярмоленка в Борусію Дортмунд у серпні 2017 року;

- щодо фінансових взаєморозрахунків між Динамо, Компанією Динамо Київ (Кіпр) та футбольним клубом Боруссія Дортмунд у розмірі 25 млн євро, а також виплат солідарності іншим клубам;

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- щодо розрахунків по заробітній платі з футболістами Динамо Київ за період 2012-2018 роки, в т.ч. через Компанію Динамо Київ (Кіпр) Лтд;

- щодо трансфертної діяльності упродовж 2012-2018 років Динамо та Компанії Динамо Київ (Кіпр);

- щодо виплат солідарності в порядку статті 21 – Механізму Солідарності, а також Додатку 5 Регламенту ФІФА зі Статусу і трансферу гравців у зв'язку з трансфером футболістів Динамо через Компанію Динамо Київ (Кіпр) за період 2012-2018 роки;

- аудиторські звіти Динамо за період 2012-2018 роки.

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