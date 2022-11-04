Директорка з фінансів Української асоціації футболу Євгенія Сагайдак отримала два місяці домашнього арешту, повідомляє FootballHub.

Суд призначив запобіжний захід генсеку УАФ у справі про злочинні закупівлі – мільйони пішли на уявну їжу

Прокуратура просила застосувати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але суд не задовольнив це клопотання. Суддя Плахотнюк Катерина Григорівна вирішила обмежитися лише домашнім арештом шляхом заборони залишати місце свого фактичного проживання. Також у Сагайдак вилучили закордонний паспорт.

Нагадаємо, чиновницю підозрюють у причетності до злочинної схеми закупок елітних продуктів харчування за кошти, які були призначені для розвитку дитячого футболу. Через агентську компанію "Newport Management Limited" було придбано 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб тоді ще Федерації футболу України. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйона євро так і не доїхали до України.

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