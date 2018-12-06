Суд Лондона зняв арешт з активів Коломойського

Вищий суд Лондона зняв арешт з активів власника Дніпра Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, який був накладений за позовом ПриватБанку.

Арешт з активів Коломойського та Боголюбова був знятий, повідомляє Fieldfisher. Окрім цього, суд наказав банку повністю компенсувати судові витрати обидвом. Юристи власника Дніпра також повідомили, що всесвітній арешт рахунків був помилковим.

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У той же час, у ПриватБанку заявили, що арешт залишається в силі.

"Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду", – заявили в банку.

Раніше нинішнє керівництво ПриватБанку надало докази, що олігархи незаконно вивели з банку близько 2 млрд доларів.

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