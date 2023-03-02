Голова ради директорів Ньюкасла Ясір аль-Румаян є чинним міністром уряду Саудівської Аравії. Про це йдеться в документі, який було подано до суду США у справі про розслідування гольф-турів PGA Tour і LIV Golf, які фінансуються PIF – фондом державних інвестицій уряду Саудівської Аравії. Про це інформує The Guardian.

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У зв'язку з посадою аль-Румаяна, він не може бути притягнутий судом до дачі свідчень.

Раніше потенційні покупці Ньюкасла дали Прем'єр-лізі зобов'язання, що Ньюкасл буде контролюватися приватним фондом, а не державою Саудівська Аравія. 7 жовтня 2021 року АПЛ схвалила угоду, заявивши, що отримала гарантії з приводу того, що "Саудівська Аравія не контролюватиме футбольний клуб Ньюкасл Юнайтед".

У листопаді 2021 року виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс заявив ВВС, що в разі виявлення організацією доказів участі держави в управлінні клубом, то АПЛ може виключити консорціум із числа власників клубу.

Наразі PIF і АПЛ відмовилися від коментарів.

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