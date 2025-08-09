Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Про це повідомляє офіційний сайт Національного банку України.

"Ситуація довкола Жеваго дуже впливає на результати Ворскли": Сачко прокоментував невдалі результати полтавського клубу

Жеваго — колишній власник банку "Фінанси та Кредит", який почали ліквідовувати у 2015 році.

Суд у Лондоні задовольнив заяву НБУ про замороження частини активів бізнесмена до остаточного розгляду позову Національного банку. Український регулятор вимагає визнати та виконати в Англії рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року, яким Жеваго зобов’язали виплатити борг у розмірі 1,539 млрд грн.

Тоді український суд визнав його відповідальним за невиконання особистої гарантії за стабілізаційними кредитами, наданими банку "Фінанси та Кредит" до визнання його неплатоспроможним. Жеваго не здійснив передбачених платежів та не сплатив більшу частину боргу.

Раніше повідомлялося, що бізнесмена також підозрюють у причетності до схеми виробництва та продажу українських ліків у Росії. Влітку 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував його у межах справи колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Наразі Жеваго перебуває за кордоном.

Перша ліга: Ворскла в меншості розгромила ЮКСА