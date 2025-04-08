Іспанські експерти довідались, які слова сказав вінгер Барселони Рафінья на адресу лайнсмена в грі проти Бетіса (1:1).

Скандал довкола конфлікту Рафіньї з суддею матчу Барселони проти Бетіса в 30-му турі Ла Ліги досі не вщухає. Тепер стали відомі слова, які сказав бразилець в бік лайнсмена, повідомляє DAZN в X.

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В одному з епізодів матчу Рафінья, побачивши, що вкидання буде на користь Бетіса, посперечався з боковим арбітром. Слова рефері йому не сподобалися і бразилець піддався емоціям: "Що ти кажеш? Не говори мені замовкнути, я не збираюся мовчати. Що ти робиш? Суч*й сину!".

Лайнсмен Ніколас Мартінес відповів йому ще раз, попросивши не кричати. На зауваження судді Рафінья, ймовірно, сказав: "Не закривай мені рота!".

Додамо, що після матчу конфлікт Рафіньї з арбітром продовжився, і бразильця заспокоювали навіть інші гравці Барселони та тренер Гансі Флік.

Вболівальники Реала навіть вимагали дискваліфікації лідера "блаугранас", порівнюючи цей епізод з подібним моментом, що стався з Джудом Беллінгемом в матчі 24-го туру Ла Ліги проти Осасуни, але Рафінья уник покарання.

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