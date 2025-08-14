Здається, осягнути велич Джалміньї та зрозуміти його не зумів ніхто. Яскраво виблискував, зачаровував і надихав, але одним вчинком зіпсував враження про себе.

"Сучасний футбол – нудний, дійсно нудний. Мені важко сісти й подивитися гру по телевізору. Іноді мені доводиться робити це через мою роботу на телебаченні, але це справді нудно", – сказав якось Джалмінья. І дійсно – не всі можуть демонструвати на полі таку експресію та видовище.

Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію

Шостого лютого 2000-го на Ріасор приїхав Реал. Господарі арени перебували у фантастичній формі, нехай і програли попереднього тижня Вальядоліду. Депортіво мчав до історичного чемпіонства, а головним локомотивом тієї команди був Джалмінья. У згаданому матчі з Реалом бразилець забив гол і створив красу, якою можна захоплюватися вічно.

Новий сезон у Ла Лізі відкриє матч Жирони та Райо Вальєкано. betking віддає перевагу команді Віктора Циганкова – 2,30. На нічию та перемогу гостей коефіцієнт однаковий – 3,33.

Нехай "ламбретта" й існувала до цього вечора і Джалмінья не став її винахідником, та саме із бразильцем насамперед асоціюється цей трюк. Просто погляньте, хто оточував Джалмінью: Єрро, Редондо і Каранка. Та для нього це не було перешкодою.

"Іноді я злюся і кажу людям, що вони пам'ятають "ламбретту" більше, ніж інші речі. Справа в тім, що це було щось зовсім інакше. Люди не звикли до цього, тому всі про це говорили. А ще тому, що я виконав цей трюк проти мадридського Реала", – рефлексував Джалмінья.

Djalminha's famous 'lambretta' is one of most OUTRAGEOUS bits of skill you'll ever see pic.twitter.com/tWoAVEpflK — Former Footballers (@FinishedPlayers) February 27, 2023

Важливо те, що Джалмінья не просто вражав ефектністю та милував око фінтами. У чемпіонському сезоні 1999/00 бразилець став другим у команді за кількістю забитих голів після нестримного Роя Макая.

Ще до переїзду в Європу Джалма Фейтоза Діас зробив собі ім’я на батьківщині. 1996-го його було визнано найкращим гравцем чемпіонату Бразилії у складі Палмейраса. А грою Джалміньї надихався 16-річний Роналдінью.

Я довго наслідував Джалмінью. Багато з того, що я робив у Барселоні, я запозичив у Джалміньї. Коли я робив пас спиною, люди питали, що це було. Я бачив, як Джалмінья робив це 1996-го в матчі Палмейраса і Греміо. Я чекав десять років, щоб мати змогу це зробити, – зізнався якось Роналдінью.

На жаль, не тішився успіхам сина Джалма Сантос, батько майбутньої зірки Депортіво. Він сам виступав за Палмейрас і Сантос, був партнером Пеле, а у 60-х навіть грав за збірну Бразилії. Джалмінья втратив батька, коли йому було 19.

Hijo del exjugador brasilero Djalma Días, Djalminha nació el 9 de diciembre en 1970 en Sao Paulo .



Cuando su padre fichó por el Botafogo se mudaron a Rio ️



Habilidoso con la caprichosa desde niño fue inspirado por estrellas como Garrincha y Pelé. pic.twitter.com/7vjkIpWwtx — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) March 3, 2023

У 26 років Джалмінья підписав контракт із Депортіво. Він був частиною яскравого Палмейраса, який виграв Лігу Пауліста, пробився до фіналу Кубка Бразилії та швидко розлетівся. На Ріасор також перебралися Рівалдо та Флавіу Консейсау (перший потім поїде у Барселону, а другий – у Реал), а Кафу підписав контракт із Ромою.

Джалміньї пощастило з командою та тренером. Хав’єр Ірурета давав волю своєму лідеру та не обмежував його на полі. Невдовзі бразильця почали називати "магом Ріасора" – люди буквально ходили на стадіон задля того, щоб побачити виступ Джалміньї.

Deja lo que estés haciendo, y disfruta del fútbol cuándo era un espectáculo para amantes del más alto delicatessen, con artistas del balón como Djalminha pic.twitter.com/JNp696fUIR — Kodro Magazine (@KodroMagazine) July 23, 2025

Свій перший гол у Ла Лізі бразилець забив у ворота Расінга. Саме у тому матчі проявилася й головна слабкість "вісімки" Депора – вибуховість та неконтрольованість. На 43-й хвилині Джалмінья відзначився з пенальті (пробив у стилі Паненки), а через три хвилини Мехуто Гонсалес вилучив його з поля. Відтак, Джалмінья пропустив важливий матч із Реалом у наступному турі.

Через три роки Джалмінья пережив дежавю. У матчі Кубка УЄФА проти Арсенала бразилець забив черпачком з пенальті, а потім побачив перед собою червону картку. Джа прокинув поміж ніг Еммануелю Петі, а тоді отримав жорсткий підкат від Жіля Гріманді. Легкий дотик до грудей порушника, картинне падіння суперника і чергове вилучення. Джалміньї залишалося лише саркастично аплодувати арбітру.

Día de Dépor-Zaragoza. Os deseo que en 2020 os amen tanto como yo a Djalminha al inicio de este vídeo, y que nadie os odie tanto como yo odié a Djalminha unos segundos más tarde. pic.twitter.com/uq0Fwp5EFr — Gritón de Dólares (@GritonDolares) December 8, 2019

Минуло два місяці – і знову червона. Депортіво залишалося зробити крок до чемпіонства. У домашньому матчі із Сарагосою Джалмінья забив, здавалося, переможний гол на 79-й хвилині. На радощах зняв футболку і отримав друге попередження. Вже у меншості Депортіво пропустив – 2:2 і чемпіонство довелося відтермінувати.

Та усі можливі кордони адекватності Джалмінья перетнув 2002-го. На одному з тренувань зірка Депортіво емоційно сприйняв рішення тренера Ірурети. Перед камерами та на очах у партнерів футболіст буцнув тренера головою. "Здається, він втратив здоровий глузд і своє місце в збірній Бразилії", – написали наступного дня іспанські газети.

La pelea de Irureta y Djalminha pic.twitter.com/9oM6rJu1a2 — RetroPlus (@retro_plus) February 27, 2023

Бразильське видання Jornal dos Sports розмістило скандальне фото з тренування на першій шпальті та дало саркастичний підпис: "У тренера збірної Луїса Феліпе Сколарі тепер буде два варіанти: залишити Джалмінью поза грою або провести тренування в мотоциклетному шоломі". Тренер обрав першу опцію, а замість Джалміньї на Кубок світу-2002 поїхав Кака.

Це було не так погано, як здавалося на фотографіях, – намагався виправдати партнера Фран, один із лідерів Депортіво. – Таке часто трапляється на тренуваннях, проте це було відкрите тренування і тому всі це бачили.

Djalminha e Messi pic.twitter.com/FZfrHA9KtF — Gol Contra (@golcontra) June 24, 2025

Невдовзі Джалмінью орендувала Аустрія, у складі якої бразилець навіть встиг забити у ворота донецького Шахтаря та стати чемпіоном Австрії. Далі було нетривале повернення на Ріасор, прощання з Депортіво, короткий період у Мексиці та, врешті-решт, завершення кар’єри.

"Таких як я зараз немає, – вважає Джалмінья. – Я чесно кажу. Не стверджую, що я дуже хороший чи дуже поганий, але не існує гравців, які мають стільки свободи і прагнуть такої свободи. Раніше я намагався бути скрізь, робити незвичайні розіграші... Тепер такого не побачиш".

"Щодня чекав звістки про смерть рідних": надія Кройфа і сусід Гвардіоли, який втік від війни і любив забивати Реалу